Incendio por fuga de gas en el centro de Cochabamba fue controlado

Un susto se registró la mañana de este jueves en pleno centro de Cochabamba, en la intersección de las calles Colombia y Baptista, luego de que una fuga de gas en una tienda provocara una deflagración. El incidente, causado por una mala conexión entre una cocineta y una garrafa, generó alarma entre comerciantes y transeúntes de la zona.

Según el subdirector de Bomberos de la Policía, Christian Rodríguez, el fuego fue controlado de manera rápida gracias a la llamada oportuna realizada desde la Radio Patria 110 y a la inmediata intervención de personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que se encuentra cerca del lugar.

“Lo que hemos podido constatar es que, lastimosamente, hubo una mala manipulación de la cocineta donde se preparaban alimentos, en un espacio muy reducido. Al manipular la garrafa se produjo una deflagración, un chispazo”, explicó Rodríguez.

Dos personas que atendían el negocio sufrieron un fuerte susto, pero no se registraron heridos. Solo se reportaron daños materiales menores.

El jefe policial destacó que la reacción rápida fue clave para evitar una tragedia mayor: “La pronta intervención del personal que tenía extintores permitió controlar la situación. Cuando bomberos llegaron, el fuego ya estaba contenido. Se dieron las recomendaciones de seguridad a la propietaria”, señaló.

Bomberos reiteró el llamado a la población y comercios a revisar periódicamente las instalaciones de gas y evitar conexiones improvisadas que puedan poner en riesgo la vida y la infraestructura.

