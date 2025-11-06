¡Fue feminicidio! Mujer hallada sin vida en Av. Petrolera presentaba 'claros' signos de violencia

El caso del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la avenida Petrolera de Cochabamba, ha sido tipificado como feminicidio. La víctima fue encontrada el pasado viernes 31 de octubre, en inmediaciones de la Facultad de Agronomía, a un costado de la carretera.

Según los primeros informes policiales y los resultados de la autopsia, la mujer habría sido víctima de abuso sexual y golpeada.

El cuerpo fue descubierto alrededor de las 7:00 de la mañana por un joven que se dirigía a su trabajo y alertó a las autoridades. La Policía ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer este brutal feminicidio.

