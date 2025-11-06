TEMAS DE HOY:
Hombre muere aplastado por un árbol Abuso sexual a menores en Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Fue feminicidio! Mujer hallada sin vida en Av. Petrolera presentaba 'claros' signos de violencia

El hallazgo del cuerpo de una mujer en la avenida Petrolera, con signos de abuso y violencia, fue tipificado como feminicidio. La Policía investiga el caso para dar con los responsables.

Ligia Portillo

06/11/2025 11:04

¡Fue feminicidio! Fue encontrada sin vida en la avenida Petrolera con signos de violencia. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El caso del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la avenida Petrolera de Cochabamba, ha sido tipificado como feminicidio. La víctima fue encontrada el pasado viernes 31 de octubre, en inmediaciones de la Facultad de Agronomía, a un costado de la carretera.

Según los primeros informes policiales y los resultados de la autopsia, la mujer habría sido víctima de abuso sexual y golpeada.

El cuerpo fue descubierto alrededor de las 7:00 de la mañana por un joven que se dirigía a su trabajo y alertó a las autoridades. La Policía ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer este brutal feminicidio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD