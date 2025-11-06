TEMAS DE HOY:
Hombre muere aplastado por un árbol Abuso sexual a menores en Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Hombre muere aplastado por un árbol que él mismo talaba en Irupana, La Paz

El hombre perdió la vida tras un accidente mientras talaba un árbol; este cayó sobre él y, al no haber personas que pudieran auxiliarlo, falleció en el lugar.

Jhovana Cahuasa

06/11/2025 10:52

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Un hombre de 69 años falleció en el municipio de Irupana, La Paz, luego de que un árbol que estaba talando cayera sobre él. El accidente ocurrió mientras la víctima trabajaba solo en su terreno y fue hallado después por un grupo de estudiantes.

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, detalló que el varón era un agricultor de la zona y que probablemente talaba el árbol para leña o para ampliar el terreno destinado a la producción.

“Se realizó el levantamiento legal de un cadáver de una persona de sexo masculino de 69 años. Era un agricultor de la zona que estaba talando un árbol y fue sorprendido por la caída del mismo”, señaló Salgueiro.

El oficial explicó que el hombre posiblemente estuvo con vida tras el accidente, pero al no haber otras personas cerca, terminó falleciendo antes de recibir ayuda.

El cuerpo fue encontrado por un grupo de estudiantes que jugaba fútbol en la zona: la pelota cayó cerca del árbol y al ir a recogerla, descubrieron al hombre aplastado.

Los familiares del fallecido se opusieron a que el cuerpo sea trasladado a la morgue, por lo que los procedimientos legales se realizaron en el lugar del accidente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD