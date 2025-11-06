¡Terrible! Hombre muere aplastado por un árbol que él mismo talaba en Irupana, La Paz

Un hombre de 69 años falleció en el municipio de Irupana, La Paz, luego de que un árbol que estaba talando cayera sobre él. El accidente ocurrió mientras la víctima trabajaba solo en su terreno y fue hallado después por un grupo de estudiantes.

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, detalló que el varón era un agricultor de la zona y que probablemente talaba el árbol para leña o para ampliar el terreno destinado a la producción.

“Se realizó el levantamiento legal de un cadáver de una persona de sexo masculino de 69 años. Era un agricultor de la zona que estaba talando un árbol y fue sorprendido por la caída del mismo”, señaló Salgueiro.

El oficial explicó que el hombre posiblemente estuvo con vida tras el accidente, pero al no haber otras personas cerca, terminó falleciendo antes de recibir ayuda.

El cuerpo fue encontrado por un grupo de estudiantes que jugaba fútbol en la zona: la pelota cayó cerca del árbol y al ir a recogerla, descubrieron al hombre aplastado.

Los familiares del fallecido se opusieron a que el cuerpo sea trasladado a la morgue, por lo que los procedimientos legales se realizaron en el lugar del accidente.

