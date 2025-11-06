TSJ aclara que Jeanine Áñez podría enfrentar juicio de responsabilidades por los casos de Senkata y Sacaba

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega, aclaró este jueves que, pese a la anulación de la sentencia del caso denominado “Golpe II”, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez aún deberá afrontar un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba durante la crisis de 2019.

“Los hechos del caso Senkata, caso Sacaba, esos son juicio de responsabilidades. El tema que nosotros hemos tratado es el caso Golpe II, que nada tiene que ver con las acciones desplegadas por la señora Jeanine ya en su condición de presidenta”, explicó Ortega en declaraciones a Red Uno desde la ciudad de Sucre.

El magistrado precisó que la decisión del TSJ sobre la anulación de la condena de 10 años dictada contra Áñez responde a una revisión jurídica del proceso y no tiene connotación política. “Nosotros ejercemos nuestras funciones sin ningún tipo de interés político ni presión externa”, remarcó.

Con esta aclaración, el Tribunal Supremo de Justicia reafirma que el fallo que permitió la liberación de Áñez se limita únicamente al proceso conocido como “Golpe II”, mientras que los casos Senkata y Sacaba continuarán su curso bajo la vía del juicio de responsabilidades, por tratarse de hechos atribuidos a su gestión como presidenta del Estado.

