Lamine Yamal, Pedri y Mbappé, nominados al premio The Best de la FIFA

Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, junto al delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, figuran entre los once nominados al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol mundial.

No serán los únicos representantes de la Liga española, ya que entre los candidatos también se encuentra el atacante brasileño del Barcelona, Raphinha.

El galardón también cuenta con la presencia del francés Ousmane Dembélé, actual jugador del París Saint-Germain, quien el pasado mes de septiembre fue premiado con el Balón de Oro por delante del español Lamine Yamal y del portugués Vitinha, ambos también incluidos entre los nominados al The Best.

Completan la lista de aspirantes el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea).

En la categoría al mejor portero, el internacional español David Raya (Arsenal) competirá con el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el polaco Wojciech Szczęsny (Barcelona). También están nominados el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

En cuanto al premio al mejor entrenador, el español Luis Enrique Martínez, campeón de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, competirá con el alemán Hansi Flick (Barcelona) y el español Mikel Arteta (Arsenal). También figuran Roberto Martínez (seleccionador de Portugal), Arne Slot (Liverpool), Enzo Maresca (Chelsea) y el mexicano Javier Aguirre, quien llevó al ‘Tri’ al título de la Copa Oro de la CONCACAF.

Por último, el fallecido Manolo el del Bombo, el emblemático hincha que acompañó durante décadas a la selección española, fue nominado al The Best a la mejor afición. Comparte la terna con los seguidores del Zakho iraquí y con el argentino Alejandro Ciganotto, seguidor del Racing de Avellaneda que caminó desde Argentina hasta Río de Janeiro para asistir a la semifinal de la Copa Libertadores entre su equipo y Flamengo.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)

Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Múnich)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Alisson Becker (Brasil, Liverpool)

Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Manuel Neuer (Alemania, Bayern de Múnich)

David Raya (España, Arsenal)

Yann Sommer (Suiza, Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (Polonia, Barcelona)

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA

Alejandro Ciganotto (Argentina)

Manolo el del Bombo (España)

Aficionados del Zakho (Irak)

