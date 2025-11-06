Cómo ahorrar combustible cuando conduces tu moto: tres hábitos que hacen la diferencia

Actualmente, llenar el tanque de una motocicleta puede costar entre Bs. 30, 50 y 150, según el modelo. Sin embargo, lo que muchas veces cuesta más que el dinero es el tiempo de espera para abastecerse de combustible.

Las motos siempre fueron una buena alternativa para ahorrar en consumo, ya que, al ser más ligeras, requieren menos energía para acelerar y mantener la velocidad. Pero incluso así, hay formas de lograr que cada litro de gasolina rinda más.

Uno de los consejos más efectivos es apagar el motor cuando estés detenido más de 10 segundos, ya sea en un semáforo o en una fila larga. Mantener el motor encendido en ralentí gasta más combustible del que muchos imaginan.

Según un estudio de Sustainable America, esta práctica puede ayudarte a ahorrar hasta 242 litros de gasolina al año, un monto importante considerando los precios actuales.

Otros hábitos que ayudan a ahorrar combustible:

Mantener la presión adecuada en los neumáticos: Las ruedas bien infladas reducen la resistencia y exigen menos esfuerzo al motor, disminuyendo así el consumo.

Conducir de manera suave y constante: Evitar aceleraciones bruscas y frenadas repentinas no solo cuida el motor, sino que también optimiza el gasto de gasolina. Mantener una velocidad continua y moderada es clave.

Realizar mantenimiento regular: Un filtro de aire limpio, bujías en buen estado y el aceite adecuado permiten que el motor funcione con mayor eficiencia y consuma menos combustible.

Adoptar estos hábitos no solo te permitirá ahorrar dinero y tiempo, sino que también ayudará a mantener tu moto en mejor estado por más tiempo, reduciendo gastos de reparación y emisiones contaminantes.

