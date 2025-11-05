Cocina en órbita: astronautas chinos asan un pollo por primera vez en el espacio

Por primera vez en la historia, un grupo de astronautas logró asar un pollo en el espacio. El inédito experimento culinario fue realizado por los tripulantes de las misiones chinas Shenzhou 20 y Shenzhou 21, a bordo de la estación espacial Tiangong, según informó RT.

Los astronautas utilizaron un horno especialmente diseñado para funcionar en condiciones de microgravedad, que permitió asar pollo, filetes de res y otros alimentos a unos 400 kilómetros sobre la superficie terrestre.

En el espacio, el proceso de convección —clave para cocinar mediante calor— no se produce de manera natural, por lo que los ingenieros chinos desarrollaron un sistema que simula ese flujo de aire para garantizar una cocción uniforme.

El logro representa un avance en la investigación de métodos de alimentación a largo plazo para misiones espaciales, que buscan hacer más cómoda y sostenible la vida fuera del planeta.

