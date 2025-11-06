Oriente Petrolero y Blooming se preparan para el clásico de este domingo

Este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas, Oriente Petrolero y Blooming protagonizarán un nuevo capítulo del Superclásico cruceño en el estadio Real Santa Cruz, con la expectativa de los hinchas verdolagas de romper una racha de más de mil días sin vencer a su eterno rival.

Oriente jugará con la exclusividad de sus hinchas en las tribunas, y se espera un ambiente de gran emoción.

“Invitamos a todos los hinchas, sabemos que están en las buenas y en las malas. Va a ser un partido bonito y esperamos que puedan asistir todos. Se siente la presión de un lindo partido”, afirmó uno de los jugadores del equipo.

El técnico Álvaro Peña tendrá la baja de Luis Cárdenas por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Jorge 'Manotas' Arauz, quien retorna al arco refinero. El resto del plantel llega motivado y con la intención de regalarle a la hinchada un triunfo en la celebración de los 70 años del club.

Blooming se prepara con Villarroel recuperado

Por su parte, Blooming contará con el regreso de su capitán Moises Villarroel, recuperado de una lesión y disponible para el clásico. Sin embargo, seguirán siendo baja Abisab y Acosta, quienes no alcanzarán a recuperarse a tiempo.

Los celestes, además, organizarán un Fan Fest con pantallas gigantes dentro de la sede del club, tras un banderazo previo al encuentro.

Se espera un partido de alta intensidad, donde Oriente buscará romper su larga racha sin victorias sobre Blooming, mientras que la academia cruceña intentará reafirmar su supremacía en los clásicos.

