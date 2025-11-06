Cochabamba adelanta su campaña de vacunación contra la rabia este 18 de noviembre

Para esta campaña se destinarán más de 900.000 dosis de vacunas para perros y gatos en todo el departamento de Cochabamba.
05/11/2025 21:54
Tras confirmarse la primera muerte por rabia humana en Cochabamba, se adelantará la campaña de vacunación contra la rabia canina para este 18 de noviembre.
La decisión fue tomada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba y se realizará en todo el departamento.
“Vamos a adelantar la campaña de vacunación que estaba programada para fin de mes. Hemos estado tomando contacto con autoridades nacionales a raíz de la situación que estamos viviendo en nuestro departamento; a la fecha tenemos 12 casos de rabia canina y el primer caso de rabia humana y eso nos está obligando a tomar medidas y a acelerar la campaña de vacunación”, señaló Cintia Rojas, directora del Sedes Cochabamba.
Para esta campaña se destinarán más de 900.000 dosis de vacunas para perros y gatos en todo el departamento de Cochabamba.
Desde el Sedes piden a la población no tener contacto con canes desconocidos.
