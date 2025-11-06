Tras muerte por rabia humana, Sedes Cochabamba amplía vigilancia epidemiológica

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba confirmó el primer fallecimiento por rabia humana en este departamento. Los resultados, que llegaron en horas de la mañana, confirmaron que la médico interna de 23 años pereció debido a esta mortal enfermedad.

“El laboratorio acaba de confirmarnos el caso y estamos realizando la ampliación de la vigilancia epidemiológica a los posibles contactos que haya tenido en el periodo en el que estaba expuesto al animal mordedor y se continuará con la vigilancia”, sostuvo el jefe de epidemiología del Sedes Cochabamba, Rubén Castillo.

Según el reporte, se determinó que la mordedura fue realizada por un cachorro de dos meses en la región metropolitana.

“Este es el primer caso en Cochabamba; infelizmente, no fue notificado, lo que hubiera sido ideal para realizar el seguimiento correspondiente”, afirmó Castillo.

Desde el Sedes Cochabamba, señalaron que se está buscando más contactos que haya tenido el cachorro que también murió por rabia y se está ampliando el bloqueo epidemiológico.

“La cadena de contacto ha comenzado en el área metropolitana (…) estamos viendo de dónde se originó el caso; aparentemente, el perrito fue tomado para ponerlo en adopción”, aseguró Castillo.

