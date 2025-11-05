Sector farmacéutico denuncia un incremento del 300% en el precio de los medicamentos

El representante del sector farmacéutico, Freddy Zeballos, denunció que el valor de los medicamentos en el país ha registrado un incremento del 300%, situación que, según afirmó, afecta directamente al acceso de la población a productos esenciales.

“La subida de precios ha sido impresionante, ha sido de un 300%. Ahora esperamos que con el nuevo Gobierno nos den mejores señales. Una vez sea posesionado el presidente electo, vamos a solicitar una reunión con él y pedirle que hagan bajar los precios”, declaró Zeballos.

El dirigente expresó su esperanza en que la próxima administración nombre ministros con capacidad técnica y promueva políticas que permitan normalizar la economía y reducir el tipo de cambio paralelo del dólar, medida que, dijo, ayudaría a garantizar el abastecimiento y acceso a medicamentos en todo el país.

