TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Acoso escolar Robo de vehículos

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

Sector farmacéutico denuncia un incremento del 300% en el precio de los medicamentos

Esperan reunirse con el presidente electo para abordar la crisis y estabilizar el mercado.

Red Uno de Bolivia

05/11/2025 17:33

Foto: iStock
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El representante del sector farmacéutico, Freddy Zeballos, denunció que el valor de los medicamentos en el país ha registrado un incremento del 300%, situación que, según afirmó, afecta directamente al acceso de la población a productos esenciales.

“La subida de precios ha sido impresionante, ha sido de un 300%. Ahora esperamos que con el nuevo Gobierno nos den mejores señales. Una vez sea posesionado el presidente electo, vamos a solicitar una reunión con él y pedirle que hagan bajar los precios”, declaró Zeballos.

El dirigente expresó su esperanza en que la próxima administración nombre ministros con capacidad técnica y promueva políticas que permitan normalizar la economía y reducir el tipo de cambio paralelo del dólar, medida que, dijo, ayudaría a garantizar el abastecimiento y acceso a medicamentos en todo el país.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD