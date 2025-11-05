Investigan en Santa Cruz un caso sospechoso de rabia humana que llegó desde el Tipnis, Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) investiga un posible caso de rabia humana que llegó hasta Santa Cruz desde el Tipnis, localidad Varicuare de Ivirgazama, Cochabamba.

Julio César Koca, director del Sedes, informó que la paciente que llegó hasta una provincia cruceña para ser atendida fue diagnosticada con sospecha de 2 cuadros clínicos: rabia humana y encefalitis.

Según el informe médico, la paciente llegó el viernes 31 de octubre a una clínica privada y, a solicitud de los familiares, se brindó su alta médica para que esta sea trasladada a su domicilio; sin embargo, este traslado no se realizó en un medio de transporte autorizado y la joven perdió la vida al llegar a la ciudad de Cochabamba.

"Estamos preocupados porque en todo este proceso lamentablemente no fuimos notificados de manera oportuna para haber tomado otras medidas", dijo a tiempo de resaltar que se están haciendo las investigaciones en la clínica donde fue recibida la paciente.

Koca mencionó que la paciente que perdió la vida cumplía su servicio obligatorio en el tema de salud en la localidad del Tipnis en Cochabamba y no contaba con un antecedente de algún tipo de mordedura; sin embargo, comenzó a presentar sintomatología compatible con un problema de una encefalitis en principio y luego en una sospecha de rabia humana.

Resaltó que como Sedes se están asumiendo las medidas profilácticas en el entorno que atendió a la paciente, considerando que la encefalitis es una enfermedad de mucho cuidado.

