El té de burbujas, conocido por sus colores, sabores y burbujeantes perlas de tapioca, se ha ganado un lugar en la rutina de muchos, especialmente niños y jóvenes. Pero detrás de su apariencia divertida y su dulzura irresistible, se esconden riesgos poco conocidos.

Las bolitas de tapioca, tan características de la bebida, no se digieren con facilidad. Además, tienen la capacidad de absorber metales pesados del suelo, como plomo o cadmio, lo que puede derivar en complicaciones graves si se consumen en exceso. En casos extremos, la acumulación de estas perlas puede causar gastroparesia, una especie de “parálisis intestinal” que provoca náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Masticarlas tampoco es una solución: liberan oxalatos que, consumidos en grandes cantidades, pueden favorecer la formación de cálculos renales. De hecho, en 2023, médicos en Taiwán extrajeron más de 300 cálculos renales de una joven de 20 años que reemplazaba el agua por té de burbujas.

¿Sabías que tu té de burbujas favorito puede estar poniendo en riesgo tu salud? Foto: Freepik

El riesgo no termina ahí: los pediatras advierten sobre asfixia en niños y el alto contenido de azúcar aumenta la probabilidad de caries y obesidad infantil. Adultos jóvenes que consumen estas bebidas con frecuencia también enfrentan riesgos de diabetes tipo 2, hígado graso e incluso alteraciones en el bienestar mental, incluyendo ansiedad, depresión y pensamientos suicidas en casos extremos.

Sorprendentemente, las perlas pueden incluso aparecer en radiografías de personas que han sufrido accidentes, confundiendo a los médicos al ser más densas que los tejidos circundantes.

Los especialistas recomiendan disfrutar del té de burbujas solo como un capricho ocasional, y nunca como un hábito diario, recordando que un placer efervescente puede traer consecuencias duraderas.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play