Internacional

Alerta máxima en el Caribe: Melissa podría convertirse en un "huracán monstruo" (Video)

El Ministerio de Educación de República Dominicana suspendió las clases este viernes ante la amenaza de vientos devastadores y lluvias intensas; cinco países se encuentran en alerta máxima.

Ligia Portillo

24/10/2025 10:56

Alerta máxima en el Caribe: Melissa podría convertirse en un huracán monstruo (Video). Foto: Pixabay
República Dominicana

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación de República Dominicana anunció la suspensión de clases en todo el país este viernes 24 de octubre debido a la cercanía de la tormenta tropical Melissa, que amenaza con intensificarse y convertirse en un huracán “monstruo” en los próximos días.

A través de sus redes sociales, la institución indicó: "Ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, el Gobierno ha dispuesto la suspensión de la docencia en todo el país. Reiteramos el llamado a toda la comunidad educativa a mantenerse atenta a los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes".

La dependencia explicó que informará oportunamente la fecha de reanudación de clases y pidió a docentes y estudiantes estar atentos a los avisos oficiales. "La reanudación de la docencia será informada conforme a la evolución de las condiciones climáticas. Cuidarnos y prevenir es tarea de todos", añadieron.

Melissa se mantiene prácticamente estacionaria, pero con vientos de hasta 170 km/h y lluvias intensas que ya han generado inundaciones severas. Por la fuerza y trayectoria proyectada, cinco países del Caribe se encuentran en alerta máxima:

  • República Dominicana
  • Haití
  • Jamaica
  • La Española (Isla)
  • Cuba

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones, mantenerse informada y seguir todas las indicaciones de protección civil ante la posible transformación de Melissa en un huracán de gran magnitud.

 

