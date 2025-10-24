Un adolescente de 15 años murió de forma instantánea tras ser atropellado por un tren mientras grababa un video tipo reel para redes sociales en la ciudad de Puri, India. La tragedia, ocurrida el pasado martes 21 de octubre en la estación de Janakdevpur, fue captada por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en plataformas digitales, generando conmoción en todo el país.

El joven, identificado como Vishwajeet Sahu, había visitado junto a su madre el templo de Dakshinkali, un popular sitio religioso en el estado de Odisha. De regreso a casa, decidió detenerse en una vía férrea para grabar un breve video, sin imaginar que ese instante terminaría en tragedia.

Según muestran las imágenes, Vishwajeet se colocó peligrosamente cerca de las vías mientras su teléfono registraba la escena. En el fondo se observa cómo un tren se aproxima a gran velocidad desde el lado contrario al que él miraba. En cuestión de segundos, la unidad lo impactó con fuerza, provocando su muerte inmediata.

La Policía Ferroviaria de Odisha (GRP) acudió al lugar del accidente y confirmó el fallecimiento del menor. Las autoridades clasificaron el hecho como un accidente por negligencia ferroviaria, e hicieron un llamado urgente a la población joven para evitar este tipo de prácticas riesgosas.

El caso ha reavivado la preocupación por el creciente número de muertes relacionadas con grabaciones virales en India, país que ocupa uno de los primeros lugares del mundo en consumo de redes sociales. Tan solo en los últimos meses, varios jóvenes han perdido la vida mientras intentaban filmar videos en lugares peligrosos o de acceso restringido.

¡Por un video! Adolescente muere atropellado mientras grababa un reel en India. Foto: Captura de pantalla

En agosto de este año, un youtuber de 22 años desapareció en la cascada Duduma, en el distrito de Koraput, mientras realizaba una grabación para su canal. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, su cuerpo nunca fue hallado.

Expertos advierten que la búsqueda de reconocimiento en línea está impulsando comportamientos cada vez más temerarios. El profesor Rajesh Kumar, psicólogo social de la Universidad de Delhi, señaló a medios internacionales que este tipo de tragedias “refleja la delgada línea entre el entretenimiento digital y la seguridad personal”. Según explicó, muchos adolescentes “subestiman el peligro real cuando están enfocados en obtener el mejor ángulo o un video que pueda volverse viral”.

Lo que debía ser un video más para las redes terminó en tragedia. La historia de Vishwajeet Sahu vuelve a poner en evidencia los riesgos de la fama efímera en la era digital, donde un segundo de descuido puede costar la vida.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play