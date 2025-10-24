VIDEO: ¿Se los tragó la tierra? El inquietante misterio de los jubilados desaparecidos en Argentina

La desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) tiene en vilo a Comodoro Rivadavia y a toda Argentina desde hace diez días. La pareja, ambos jubilados, partió el sábado 11 de octubre rumbo a Camarones, un pequeño poblado costero famoso por su belleza natural y su aislamiento. Pero desde entonces, no hay rastro de ellos.

Su camioneta fue hallada en un terreno desolado dentro del área protegida Rocas Coloradas. El vehículo estaba atascado en el barro, cerrado y sin signos de violencia. Dentro, se encontraron varias pertenencias de la pareja —una carpa, botellas de agua, un encendedor y otros objetos personales—, pero los teléfonos móviles no estaban allí, aumentando el misterio que rodea al caso.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, reveló que se manejan dos hipótesis. Una apunta a un posible intento de robo que habría terminado en homicidio, denuncia que surgió de manera anónima y también fue mencionada por una de las hijas de Kreder. La otra hipótesis, más insólita y escalofriante, sugiere que la pareja pudo haber sido literalmente “tragada por la tierra”.

“Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todas formas, estamos intentando conseguir drones que permiten medir hasta 10 metros de profundidad”, explicó Iturrioz.

La teoría encuentra respaldo en la experiencia de Martín Pérez, guía baqueano con más de 20 años de experiencia en la región: “La geografía está llena de sumideros. Son pequeños orificios que funcionan como huellas hídricas que conectan con cavernas o cárcavas bajo tierra”.

El misterio se profundizó este miércoles, cuando los investigadores hallaron dos pares de huellas a unos 13 kilómetros de donde apareció la camioneta. Un par coincide con el talle de Juana Morales, lo que alimenta la inquietante posibilidad de que la pareja haya quedado atrapada en algún lugar desconocido, a merced de un terreno que parece haberse tragado todo rastro de ellos.

