Tragedia en Cochabamba: Niña de 11 años pierde la vida tras caer desde un octavo piso

La muerte de una niña de 11 años causó consternación, falleció tras caer desde un octavo piso en la zona norte de Cochabamba. Las autoridades informaron que el caso está siendo investigado para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores, detalló: “Al examen físico externo, el cuerpo presenta múltiples fracturas en todo el cuerpo, con una data de muerte de aproximadamente una hora antes de la intervención policial. La autopsia de ley estableció como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico severo debido a la caída desde altura”.

Dentro de las pertenencias de la menor se encontraron varias cartas dirigidas a sus compañeros de colegio y a personas que la seguían en redes sociales, en la plataforma de TikTok, en las que describía lo que iba a suceder.

Flores agregó: “La niña tenía entre sus pertenencias aproximadamente cuatro a cinco cartas dirigidas hacia sus compañeros y seguidores en redes sociales, donde explicaba paso a paso lo que iba a ocurrir”.

El caso ha generado profunda preocupación en la comunidad, especialmente sobre el uso de redes sociales por parte de menores y la necesidad de una supervisión cuidadosa por parte de los padres. Autoridades y especialistas llaman a la prevención y al acompañamiento emocional de los niños y adolescentes.

