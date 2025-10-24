¿Hubo boda en El Mañanero? ¿Fue planificado? ¿Quién atrapó el bouquet?

En una mañana llena de emoción, dos coordinadores del programa "El Mañanero" sellaron su unión matrimonial en plena transmisión. Nicole y Diego se dieron el "sí" en un Registro Civil lleno de risas y detalles simbólicos. La ceremonia incluyó la entrega de anillos, la tradicional cadena que representa amor y respeto, y el lanzamiento del bouquet, donde las solteras presentes vivieron un momento de alegría y expectativa.

Durante el acto, al estilo "Alasita", surgió un pequeño momento de polémica: se consultó si Piki Gamarra se opondría al matrimonio, pero la respuesta fue clara: no hubo objeción alguna. Entonces, la celebración siguió su curso con normalidad.

Por su parte, Diana Verduguez participó activamente en el lanzamiento del bouquet, animando a las solteras a atrapar la señal de buena suerte que, según la tradición, podría cambiar su vida amorosa. Su entusiasmo contribuyó a que la ceremonia se convirtiera en un verdadero espectáculo lleno de color y alegría.

Nicole y Diego cerraron el momento con un beso, mientras los presentes los felicitaban. Así, la Feria de Alasita en Cochabamba arrancó con toda la tradición, la diversión y los rituales que prometen amor, abundancia y felicidad hasta el 30 de noviembre, en la zona del Parque Mariscal Santa Cruz.

