¿Hubo boda en El Mañanero? ¿Fue planificado? ¿Quién atrapó el bouquet?

En pleno programa, entre risas, tradición y emoción, una pareja se dio el ‘Sí’.

Ligia Portillo

24/10/2025 10:05

Cochabamba, Bolivia

En una mañana llena de emoción, dos coordinadores del programa "El Mañanero" sellaron su unión matrimonial en plena transmisión. Nicole y Diego se dieron el "sí" en un Registro Civil lleno de risas y detalles simbólicos. La ceremonia incluyó la entrega de anillos, la tradicional cadena que representa amor y respeto, y el lanzamiento del bouquet, donde las solteras presentes vivieron un momento de alegría y expectativa.

Durante el acto, al estilo "Alasita", surgió un pequeño momento de polémica: se consultó si Piki Gamarra se opondría al matrimonio, pero la respuesta fue clara: no hubo objeción alguna. Entonces, la celebración siguió su curso con normalidad.

Por su parte, Diana Verduguez participó activamente en el lanzamiento del bouquet, animando a las solteras a atrapar la señal de buena suerte que, según la tradición, podría cambiar su vida amorosa. Su entusiasmo contribuyó a que la ceremonia se convirtiera en un verdadero espectáculo lleno de color y alegría.

Nicole y Diego cerraron el momento con un beso, mientras los presentes los felicitaban. Así, la Feria de Alasita en Cochabamba arrancó con toda la tradición, la diversión y los rituales que prometen amor, abundancia y felicidad hasta el 30 de noviembre, en la zona del Parque Mariscal Santa Cruz.

 

