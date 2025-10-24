Cochabamba: Avanza en 62% el cambio a luminarias LED y se proyecta ahorro millonario

La ciudad de Cochabamba avanza hacia un alumbrado público más moderno y eficiente. Según informó el jefe de Alumbrado Público, Yerson Meruvia, el proyecto de cambio de luminarias LED ya registra un 62% de avance, lo que equivale a más de 51.000 luminarias instaladas en las calles, avenidas y vías estructurantes de los 15 distritos del municipio de Cercado.

El proyecto, iniciado formalmente en diciembre de 2023 por el alcalde Manfred Reyes Villa, contempla la sustitución de 82.149 luminarias tradicionales de sodio por luces LED, más eficientes y de mayor durabilidad. Este cambio permitirá al municipio un ahorro anual de aproximadamente 11 millones de bolivianos, sin afectar la tasa de alumbrado público que pagan los ciudadanos.

Meruvia destacó que se priorizaron avenidas y calles principales, mientras que plazas, parques y espacios deportivos se prevé atender hasta abril de 2026. Además, la empresa encargada del proyecto garantiza el buen funcionamiento de las luminarias por 12 años, hasta octubre de 2035.

Respecto a las luminarias antiguas, la mayoría se encontraba deteriorada y serán evaluadas para determinar su reutilización o disposición final. La población puede reportar fallas o daños a través de la central de reclamos al 694 153 74 o al número fijo 42 58 030, con atención garantizada en un plazo de 24 horas.

Este proyecto es el primer cambio masivo en más de 25 años, y promete mayor eficiencia energética, seguridad y ahorro económico para la ciudad.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play