Los profesionales del sector salud anunciaron un paro de 24 horas para el próximo martes 28 de octubre, en demanda de la cancelación de sueldos adeudados y la garantía de estabilidad laboral. La medida fue comunicada oficialmente por la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), que acusa al municipio cruceño de incumplir con sus obligaciones contractuales.

“Lamentamos informar que esta posición extrema que nosotros vamos a asumir —que es un paro de 24 horas el día martes 28 de octubre— se ha puesto en conocimiento de la Inspectoría del Trabajo, debido a esta arbitrariedad y al incumplimiento en la cancelación de sueldos que ya supera los 54 días”, señaló el Dr. Evert Patiño, secretario de conflictos de Fesirmes Santa Cruz.

Patiño explicó que un importante porcentaje de los profesionales de salud municipales no ha recibido el pago de sus salarios ni el subsidio correspondiente, lo cual calificó como una vulneración de derechos laborales. “Esto se radicaliza con la no cancelación del subsidio, que sabemos es un derecho irrenunciable”, agregó.

El secretario de conflictos de Fesirmes informó también que se sostuvo una reunión con personeros de la Caja Nacional de Salud (CNS), quienes aseguraron que la atención a los asegurados está garantizada solo hasta fin de mes.

“Lamentablemente, pese a que hemos enviado una nota de invitación al señor alcalde Jhonny Fernández para reunirnos y encontrar una solución definitiva, no hemos recibido respuesta”, lamentó.

Mira la programación en Red Uno Play