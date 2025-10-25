TEMAS DE HOY:
¡Aliste el paraguas! Pronostican lluvias y descenso de temperatura en Santa Cruz

Vientos de hasta 80 km/h y lluvias moderadas a fuertes afectarán a la ciudad y la Chiquitanía, con un notable descenso de la temperatura el domingo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/10/2025 21:03

Santa Cruz, Bolivia

Los fuertes vientos continuarán durante el fin de semana en Santa Cruz, y se prevé un descenso de las temperaturas a partir del sábado por la noche, según informó la meteoróloga, Cristina Chirinos.

Para este sábado, se espera que la temperatura oscile entre 23 y 24 grados por la mañana, con una máxima que podría alcanzar los 35 grados durante el día. Los vientos soplarán desde el noroeste y se prevé que las ráfagas alcancen los 80 km/h.

El pronóstico indica que las condiciones atmosféricas cambiarán el sábado por la noche, con lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte que afectarán a la ciudad y a la región de la Chiquitanía. Las precipitaciones podrían extenderse también a los valles cruceños.

 

 

Para el domingo y el lunes, el viento cambiará de dirección hacia el sur, lo que provocará un descenso de la temperatura. Se espera que el termómetro marque máximas de 25 a 26 grados y mínimas de 20 a 21 grados.

 

 

