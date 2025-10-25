¡Terrible! Niño de cuatro años fue brutalmente golpeado por su padrastro en El Alto

Un nuevo caso de violencia infantil conmociona a la ciudad de El Alto. Un niño de apenas cuatro años fue brutalmente golpeado por su padrastro, el hecho ocurrió en una vivienda del Distrito 14.

El pequeño sufrió lesiones graves, por lo que el médico forense le otorgó 15 días de impedimento médico legal.

“El sujeto de 27 años ha agredido físicamente a un menor de 4 años, quien sería su hijastro. Este caso ya ha sido aperturado ante el Ministerio Público por el delito de infanticidio en grado de tentativa, dado que el certificado médico forense nos da 15 días de impedimento”, informó Cristian Chipana, director de Género, Niñez y Atención de El Alto.

El menor fue rescatado por la Defensoría de la Niñez, mientras funcionarios ediles procedieron a la aprehensión del agresor, quien se encuentra a disposición de las autoridades competentes.

Durante las investigaciones, se conoció que la madre del niño, embarazada de ocho meses, también era víctima de violencia por parte del mismo sujeto.

“No sería la primera vez que este individuo actúa de esa manera. Ya tenemos la declaración de la progenitora, quien confirmó haber sufrido agresiones. Se están realizando las valoraciones correspondientes”, añadió Chipana.

