“Mi profesor abusó de mí”: el desgarrador testimonio de una niña a su madre

Un juez determinó enviar por segunda vez con detención preventiva al penal de Palmasola a un profesor de computación, acusado de haber ultrajado sexualmente a una de sus alumnas de tan solo 14 años dentro de las instalaciones del colegio.

La decisión judicial se basa en la valoración de los elementos presentados por la Fiscalía, que incluyen el examen forense, la entrevista psicológica a la víctima, la declaración de testigos y otros indicios que sustentan la acusación.

La denuncia de la madre

La madre de la adolescente reveló, con profundo dolor, cómo se enteró del atroz hecho. "El día viernes yo le dije a ella en la mañana 'vamos al colegio'. Y ella se levantó y me dijo, 'No, no, no'. Ella se paró y me dijo, 'Mamá, yo te voy a contar algo'."

Le costó a la menor exteriorizar la agresión. "Unas tres veces le costó decirlo. 'El profesor de computación abusó de mí, mamá', me dijo," relató la progenitora, quien describió el estado de su hija como de tristeza y aislamiento tras el suceso.

La madre detalló que el abuso ocurrió en el mismo establecimiento educativo: "La saca del curso y la lleva para su oficina. Ahí ya la encierra. Ahí comete el hecho".

A raíz de la gravedad del hecho y la severa afectación psicológica de la adolescente, la familia determinó que la víctima no regresará al colegio por seguridad.

Adicionalmente, la madre lanzó una fuerte alerta, sugiriendo que el caso de su hija podría no ser un hecho aislado. "Víctimas, hay varias, pero falta que pongan denuncia", afirmó, sugiriendo que otras estudiantes podrían haber sido agredidas por el mismo docente, quien ahora enfrenta un proceso penal con detención preventiva en Palmasola.

