“Gritaba pidiendo ayuda”: joven denuncia abuso en presunta 'casa de citas' en Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz se encuentra en estado de alarma tras la denuncia de una joven que fue encontrada a mediodía de hoy por vecinos del Distrito 9, en el quinto anillo, visiblemente afectada, llorando y pidiendo auxilio. La víctima denunció haber sido violada la noche anterior en una vivienda de la zona a donde había acudido invitada por una amiga.

Según el testimonio de la joven, consumió bebidas alcohólicas en el lugar, donde se encontraban dos hombres y una mujer. Entre lágrimas, afirmó haber sido arrastrada y agredida sexualmente.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) tomó conocimiento del caso e inició la investigación correspondiente.

Vecinos denuncian un "casa de citas" e inseguridad

El grave suceso exacerbó un sentimiento de inseguridad preexistente entre los vecinos del Distrito 9, quienes se reunieron en horas de la noche para exigir a las autoridades el cierre inmediato de la vivienda, la cual, aseguran, llevaría aproximadamente un mes funcionando presuntamente como un prostíbulo clandestino.

"Hoy nos enteramos que había una muchacha acá afuera, en la calle, llorando y gritando que había sufrido una violación en este lugar", relató una vecina, quien agregó que la alarma es mayor por la cercanía de un colegio, una iglesia y una cancha deportiva.

Los vecinos expresaron su temor de que al lugar estén ingresando menores de edad, aunque no tienen certeza, señalan que el movimiento nocturno de camionetas y los rumores que circulan hacen que la situación parezca "muy rara".

Intervención policial y petición de justicia

La policía acudió al lugar. Según los relatos vecinales, los agentes tuvieron que saltar el portón de la vivienda ante la negativa de sus ocupantes a salir. La intervención policial culminó con la aprehensión de dos personas.

La víctima fue hallada con las rodillas raspadas y, según testigos, insistía en ser trasladada al IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) para los exámenes médicos legales, preocupada de que no se le creyera. Asimismo, los vecinos denunciaron que hubo intentos de "arreglar" o minimizar el caso antes de la llegada de las autoridades.

Los habitantes del barrio han hecho un llamado urgente a las autoridades para que "tomen cartas en el asunto" para garantizar la seguridad de mujeres y niñas de la zona, también para que se haga justicia por la joven violada.

