Cámaras revelan la verdad: mujer detenida por asesinar a su esposo en Brasil (Video)

Una mujer de 37 años fue detenida como principal sospechosa de haber asesinado a puñaladas a su esposo, de 29, en la ciudad brasileña de Mogi Mirim, estado de São Paulo. El crimen ocurrió la noche del sábado 18 en el barrio Parque das Laranjeiras y conmocionó a los vecinos por el violento desenlace.

Según la Policía Militar, la mujer relató inicialmente que su pareja había sido herida durante una pelea con un presunto ladrón al que ambos habrían sorprendido robando en una obra en construcción. Sin embargo, su historia se desmoronó horas después.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un comercio cercano mostraron que no existió ningún tercero involucrado, la propia esposa fue quien atacó a su marido con un arma blanca, provocándole profundas heridas en el cuello y el pecho.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el equipo de emergencias del Samu ya intentaba asistir a la víctima, pero el hombre fue declarado muerto en el sitio. La agresora fue encontrada sentada en la acera, con manchas de sangre y en aparente estado de shock.

Tras ser confrontada con las pruebas, la mujer fue arrestada y trasladada a la Comisaría Central de Policía Judicial. El cuerpo del hombre fue derivado a la funeraria luego del examen forense. Las identidades de los involucrados no fueron reveladas por las autoridades.

Imágenes sensibles:

