El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó en Que No Me Pierda (QNMP) que, luego de realizar un análisis al video difundido en redes sociales por el supuesto narcotraficante Sebastián Marset, se encontró un 89% de veracidad.

“Nosotros como ministerio de Gobierno hemos realizado un estudio y efectivamente hemos encontrado un 89% de veracidad en este estudio partiendo no solo de la conducta morfológica del individuo, sino también del estudio de las voces”, afirmó Aguilera.

La autoridad señaló que el documento audiovisual tiene que ser estudiado no solo desde el contenido; aseguró que debe ser un llamado de atención para generar la reacción por parte de los órganos encargados de la seguridad del Estado, para proceder a la desarticulación y detención de Sebastián Marset.

El viceministro señaló que el video difundido en redes se encuentra mimetizado, por lo que se encuentran trabajando en el video para poder identificar el lugar en el que fue grabado.

“Nos toca borrar ese camuflaje, estamos trabajando en una segunda parte de este trabajo para que nos permita reflejar el ambiente en el que se ha desarrollado esta grabación”, puntualizó Aguilera.

El viceministro aclaró que el lugar de difusión inicial del video no fue Bolivia.

“Según una deducción, no quiero adelantar nada, pero esta conducta ha tenido que haber sido por lo menos socializada fuera de nuestras fronteras para impedir el rastreo de esa comunicación”, afirmó.

¿Por qué se difundió el video de Marset?

“Es un mensaje para difundir temor y para evitar la persecución, pues él (Marset) abiertamente amenaza, siendo esto una estrategia de las organizaciones criminales de manera tradicional”, manifestó Aguilera.

Aguilera destacó que con el mensaje y los símbolos que utiliza Marset en el video, lo que pretende es demostrar su poder bélico y sobre todo “hostigar a ‘El Colla’ y a cualquiera que tenga información”.

