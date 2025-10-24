Pasarela de la Chola paceña mostrará nuevas tendencias y cultura

En homenaje a los 477 años de la Fundación de La Paz, se llevará a cabo la Pasarela Municipal de la Chola Paceña, un evento que se ha consolidado como el referente de moda del municipio. El desfile no solo mostrará las nuevas tendencias del atuendo tradicional, sino que también busca revalorizar la cultura e historia de la mujer de pollera.

El evento se desarrollará a partir de las 19:00 horas en la avenida Alexander, entre las calles 13 y 14 de Achumani, en la Zona Sur de la ciudad, sobre una de las pasarelas más largas del país, con más de 100 metros de longitud.

Rodney Miranda, secretario municipal de Culturas, destacó que la actividad tiene como objetivo principal "revalorizar el valor que tiene la mujer de pollera. Hablar de la cholita paceña, es hablar de la cultura del municipio de La Paz".

Evolución y tendencias en la pollera

La pasarela de este año mostrará la nueva tendencia de la moda de la chola paceña para el próximo año, demostrando cómo el atuendo evoluciona sin perder su esencia. El público podrá apreciar colecciones de diseñadores especialistas, que incluyen: moda casual y urbana, también moda de novias y posnovias, con colecciones especiales para la tradición del conteo de regalos.

Miranda señaló la evolución histórica, recordando que el vestuario de la chola tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando la corona española obligó a las mujeres indígenas a usar atuendos europeos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la mujer boliviana adoptó y transformó estas prendas, como las faldas anchas y las blusas, para convertirlas en el atuendo típico y único de La Paz.

Un evento internacional

La magnitud del desfile ha traspasado fronteras. Se espera la participación de alrededor de 200 bellas damas, incluyendo:

120 modelos especialistas en la moda de la chola.

Cuadros especiales con presentadoras de televisión y reinas de belleza.

40 representantes internacionales, entre embajadoras, esposas de embajadores y representantes diplomáticas acreditadas en La Paz.

"Esto ya está traspasando nuestras fronteras", concluyó Miranda, invitando a todos los paceños a asistir a este espectacular evento que celebra la identidad, la moda y la historia de la mujer de pollera.

