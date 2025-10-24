“Se deben investigar los hechos”, dice DDHH tras ataque a militares en Viacha - La Paz

Disturbios entre militares y contrabandistas en Viacha dejaron dos uniformados heridos y daños materiales; DDHH pide investigación y sanción a los responsables.
23/10/2025 23:43
Escuchar esta nota
En la zona de Viacha, en el departamento de La Paz, se registraron enfrentamientos entre militares y contrabandistas, que dejaron como saldo dos personas heridas. El hecho se registró cuando se estaba trasladando un convoy de camiones con mercadería de contrabando a las oficinas de la Aduana.
Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y provincias de Bolivia, calificó lo ocurrido como “muy lamentable” y señaló que los vecinos vivieron momentos de zozobra. También confirmó que los dos heridos son militares.
La dirigente destacó la necesidad de investigar los hechos y sancionar a los responsables. “Se debe hacer la investigación correspondiente e identificar a quienes utilizaron armas blancas y arrojaron piedras. Se tiene que investigar junto al Ministerio Público porque no podemos permitir que se vulneren los derechos humanos”, afirmó.
Según Ugarte, además de las personas lesionadas, varios vehículos resultaron dañados cuando algunos comerciantes intentaron escapar del lugar durante los disturbios.
“Haremos el seguimiento y nos apersonaremos al caso para que se pueda investigar y sancionar a quienes cometieron el delito”, agregó.
