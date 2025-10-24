TEMAS DE HOY:
“Se deben investigar los hechos”, dice DDHH tras ataque a militares en Viacha - La Paz

Disturbios entre militares y contrabandistas en Viacha dejaron dos uniformados heridos y daños materiales; DDHH pide investigación y sanción a los responsables.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/10/2025 23:43

La Paz, Bolivia

En la zona de Viacha, en el departamento de La Paz, se registraron enfrentamientos entre militares y contrabandistas, que dejaron como saldo dos personas heridas. El hecho se registró cuando se estaba trasladando un convoy de camiones con mercadería de contrabando a las oficinas de la Aduana. 

Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y provincias de Bolivia, calificó lo ocurrido como “muy lamentable” y señaló que los vecinos vivieron momentos de zozobra. También confirmó que los dos heridos son militares. 

 

Imágenes captadas por testigos muestran a un militar sometido en el suelo mientras recibe golpes en el casco y en la espalda, aunque finalmente logra incorporarse y escapar, mientras los agresores continúan lanzándole piedras. El hecho evidencia la tensión y el riesgo que enfrentan tanto las fuerzas de seguridad como los vecinos durante este tipo de operativos.

La dirigente destacó la necesidad de investigar los hechos y sancionar a los responsables. “Se debe hacer la investigación correspondiente e identificar a quienes utilizaron armas blancas y arrojaron piedras. Se tiene que investigar junto al Ministerio Público porque no podemos permitir que se vulneren los derechos humanos”, afirmó.

Según Ugarte, además de las personas lesionadas, varios vehículos resultaron dañados cuando algunos comerciantes intentaron escapar del lugar durante los disturbios.

“Haremos el seguimiento y nos apersonaremos al caso para que se pueda investigar y sancionar a quienes cometieron el delito”, agregó.

 

