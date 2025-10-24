José Alberti denuncia persecución y acusa a Medrano de responder a Jhonny

El concejal José Alberti respondió a las acusaciones del presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, quien lo señaló por tener a su cargo más de 50 funcionarios. Ante las cámaras de la Red Uno, Alberti rechazó las denuncias y afirmó que se trata de una campaña de desprestigio.

“Me sorprende que el concejal Medrano repita el libreto de su jefe Jhonny Fernández, hablando de fotocopiadoras y de pegas para desprestigiarme. Nosotros no vamos a responder a mentiras viles. Él está votando gente para meter a funcionarios de Jhonny Fernández y de su hijo”, declaró Alberti, asegurando que la disputa se ha tornado personal.

El concejal sostuvo que detrás de los ataques existe un intento de desviar la atención de un supuesto crédito bancario de 52 millones de bolivianos que —según él— el alcalde y Medrano pretenden aprobar para “pagar planillas ilegales y robar dinero público”.

“Esta pelea se volvió personal porque le dije la verdad: que es un peón de Jhonny Fernández”, añadió.

Asimismo, Alberti denunció una persecución política en su contra y calificó de “masacre blanca” los despidos de personal asociado a su gestión.

“Ayer retiró a mi personal, gente que no tiene nada que ver con esta pelea. Está haciendo guerra sucia. Debería dejar de lado la bajeza y renunciar, porque es un presidente ilegal, un presidente trucho”, sostuvo.

Finalmente, el concejal criticó la falta de fiscalización hacia el Ejecutivo municipal. “Medrano debería fiscalizar al alcalde, que tiene 11.500 funcionarios, mientras el Concejo solo cuenta con 300. Esa es la verdadera desproporción”, concluyó Alberti.

