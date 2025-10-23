TEMAS DE HOY:
Comunidad

Viceministerio de Transparencia admite denuncia de concejal Yelka Maric contra parqueos tarifados

La concejal explicó que su denuncia fue respaldada con documentación y pruebas que evidenciarían presuntas irregularidades en la concepción y gestión del proyecto municipal.

Hans Franco

23/10/2025 18:39

Concejal Maric presenta demanda contra parqueos tarifados
La Paz

La concejal del municipio de La Paz, Yelka Maric Palenque, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción admitió la denuncia formal que presentó ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional respecto al proyecto municipal “Parqueo para Todos”, impulsado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

“Informo a la población paceña que, tras presentar la denuncia formal ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional sobre el proyecto Parqueo para Todos, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha admitido la denuncia, iniciándose la correspondiente investigación”, publicó la autoridad edil.

Maric explicó que su denuncia fue respaldada con documentación y pruebas que evidenciarían presuntas irregularidades en la concepción y gestión del proyecto municipal.

“Presenté todos los respaldos y documentos necesarios. Que mi denuncia haya sido admitida no es un capricho, ni una exageración: es la consecuencia lógica de las irregularidades detectadas en la concepción y gestión de este proyecto”, precisó la concejal.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la fiscalización, la transparencia y la defensa del interés público, señalando que el objetivo es garantizar el uso correcto de los recursos municipales y mantener informada a la ciudadanía paceña.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos municipales. Seguiré informando con claridad, responsabilidad y firmeza sobre los avances de este proceso, porque los paceños merecen respuestas y resultados”, concluyó Maric en su publicación.

El proceso de investigación se encuentra ahora en manos del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que deberá realizar las indagaciones correspondientes sobre el manejo y ejecución del proyecto “Parqueo para Todos”.

Mire la denuncia de la concejal Yelka Maric: 

 

