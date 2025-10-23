El BMSC estrena una de sus emblemáticas, la agencia Av. Monseñor Rivero, completamente remodelada

Reforzando su presencia en el corazón de la ciudad y con el objetivo de brindar el mejor servicio, el Banco Mercantil Santa Cruz reinaugura una de sus sucursales más icónicas en el centro mismo de la capital cruceña. Ubicada estratégicamente en la Av. Cañoto esquina Monseñor Rivero, esta nueva agencia destaca por su diseño innovador, sus amplias y cómodas instalaciones y la atención personalizada de alta calidad que caracteriza al BMSC.

Esta inauguración consolida la confianza del Banco Mercantil Santa Cruz en el dinamismo de Bolivia y refuerza su compromiso de seguir invirtiendo en el desarrollo del país. Como el banco privado más grande de Bolivia, el BMSC consolida un modelo que combina solidez con crecimiento sostenido, destacando nuevamente su capacidad de innovación. Con esta apertura, el banco demuestra un firme compromiso con Santa Cruz, ya que se trata de la segundo nueva agencia inaugurada este año en la ciudad, junto a varias remodelaciones y mejoras que se han realizado a otras agencias, además de próximos proyectos que se vienen en todo el país, avanzando en su propósito de ampliar la cobertura y brindar servicios financieros de excelencia a más bolivianos, siempre con la visión de ser el aliado estratégico que impulse la realización de sus metas financieras.

La nueva sucursal, diseñada con un concepto moderno, refleja el compromiso del BMSC con la innovación y la experiencia del cliente. Con instalaciones confortables, tecnología avanzada y priorizando la accesibilidad, esta agencia se perfila como un punto de contacto estratégico en el corazón de la ciudad para atender las necesidades financieras de la población cruceña.

La inauguración de esta nueva oficina contó con la presencia de los ejecutivos del banco, medios de comunicación y el sacerdote quién dio la bendición y apertura oficial. La ceremonia fue conducida por Elina Laurinavicius y las palabras de inauguración estuvieron a cargo de José Ernesto Peña, Gerente Regional Banca Personas del BMSC, quien agradeció a todos los asistentes y clientes del BMSC, por formar parte de la familia BMSC, destacando el compromiso del banco con la región.

“La reinauguración de nuestra emblemática agencia en la Av. Monseñor Rivero refuerza el compromiso de crecer junto a Santa Cruz, ofreciendo soluciones financieras ágiles, cercanas y de la más alta calidad. Esta inversión materializa nuestra promesa de estar cada vez más cerca de nuestros clientes y de seguir contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad. Que ésta sea la segunda sucursal que inauguramos en Santa Cruz este año —y en un lugar de tanto valor histórico como el centro cruceño — adquiere un significado especial en el marco de los 120 años que el BMSC celebra creciendo junto a Bolivia”, señaló José Peña, Gerente Regional de Banca Personas.

Posteriormente, se llevó a cabo la bendición de las nuevas instalaciones y un brindis de honor para celebrar este importante hito. Esta nueva agencia amplía la red de atención del BMSC en el país, siendo ésta la agencia número 33 en Santa Cruz, que se suma ahora a las 117 agencias a nivel nacional y 462 cajeros automáticos en la red de ATMs.

Ubicada en una zona de importante tradición y movimiento comercial, cuenta con una superficie construida de 408.31 m2, en un terreno de 1.056 m2, con fácil acceso para mayor comodidad de todos los clientes. Es una agencia alineada al concepto de transparencia y cercanía que tienen todas las agencias del BMSC, combinando un diseño vanguardista con espacios funcionales.

El horario de atención en esta agencia será de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y los sábados de 09:00 a 13:00, para ofrecer una atención personalizada, con servicios para la banca Persona y banca Pyme, así como la accesibilidad a cajeros automáticos, un cómodo y amplio autobanco 24/7, y asesoría especializada y personalizada con el Asistente Virtual.

Con la apertura de esta nueva sucursal, el BMSC consolida su red de agencias a nivel nacional y refuerza su liderazgo como el banco privado más grande de Bolivia, reiterando su compromiso de impulsar el progreso del país y de Santa Cruz, combinando sus principios de solidez, solvencia y confianza con tecnología, cercanía e innovación.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El BMSC cuenta con más de $us 6.311 millones de activos. Depósitos con más de $us 5.138 millones. Una cartera de préstamos de más de $us 4.082 millones, más de un millón de clientes activos y un patrimonio de más de $us 384 millones, consolidándose como el Banco privado más grande del país gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios. Cuenta con 460 cajeros automáticos y 116 agencias a nivel nacional. Cuenta con distintos canales de atención para sus clientes, como la Banca Móvil, Banca por Internet y la Plataforma Cuentas y Créditos Online, un espacio 100% digital para abrir cuentas y solicitar créditos.

A través de la Fundación Mercantil Santa Cruz – “Puedes Creer”, que es el brazo social del BMSC, el banco colabora desde hace 14 años con las poblaciones vulnerables, generando un impacto positivo en la comunidad y cambiando la vida de miles de personas. Hasta la fecha, ha transformado la vida de más de 67.000 bolivianos y bolivianas a través de sus programas sociales basados en los pilares de educación, salud y deporte.

Mira la programación en Red Uno Play