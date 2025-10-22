Llega la segunda edición de Virtuality Bolivia: El evento líder en tecnología, IA y mundos digitales

Virtuality Bolivia 2025, la segunda edición del evento más relevante en tecnologías inmersivas, inteligencia artificial y mundos digitales, se realizará el 13 de noviembre en el Hotel Los Tajibos de Santa Cruz. Con una agenda de alto impacto, speakers nacionales e internacionales y experiencias interactivas únicas, Virtuality se consolida como el punto de encuentro esencial para líderes, emprendedores y profesionales interesados en la innovación tecnológica de la región.

El regreso de Virtuality a Bolivia es posible gracias a la colaboración de Carola Aguilera Álvarez, especialista en marketing y comunicación, y Yazmín Quiroga Claure, CEO de Agencia IN-NOVA, empresa líder en desarrollo e implementación de campañas de marca y activaciones BTL. Se espera la participación de más de 800 asistentes interesados en explorar las tendencias digitales, la inteligencia artificial aplicada a los negocios y las experiencias inmersivas.

Un evento internacional de impacto global

Virtuality nació en París en 2017 como el primer gran encuentro de tecnologías inmersivas en Europa. Su fundador, Julien Brun, impulsó esta iniciativa con el objetivo de dar visibilidad a profesionales y empresas que transforman la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos a través de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada y los mundos digitales. Desde entonces, Virtuality se ha convertido en una plataforma global que conecta innovación, creatividad y desarrollo tecnológico.

“La integración de IA, inmersión y creatividad está reconfigurando nuestra realidad y el futuro. En Virtuality queremos ser parte de este avance, siempre con un enfoque responsable y consciente”, destaca Carola Aguilera Álvarez, coorganizadora del evento.

Speakers internacionales y nacionales confirmados

• Desire Jaimovich – Periodista especializada en tecnología, innovación y negocios.

• Luciano Spinelli – Fundador de BLOOP y NECx, experto en inteligencia artificial aplicada al marketing digital.

• Gastón Abigador – Fundador de VWX Agency, especialista en innovación y experiencias inmersivas.

• Pablo Fernández – Consultor de Microsoft en estrategia digital y disrupción tecnológica.

• Diego San Esteban – Especialista en Fintech y transformación empresarial.

• Denise Hurtado – CEO de BPO y Human Value (Bolivia-Paraguay), consultora y coach ejecutiva.

• Rafael Parratodo – Exponente del arte óptico y cinético contemporáneo.

Temáticas destacadas

• Inteligencia artificial aplicada a los negocios

• Video marketing y storytelling digital

• Automatización de ventas y estrategias en WhatsApp

• Branding creativo y campañas BTL

• Criptomonedas y finanzas descentralizadas

• Disrupción digital y transformación empresarial

• Tecnología aplicada al arte, cultura y comunicación

• Capacitación y desarrollo en la era digital

Una experiencia única e inmersiva

Virtuality Bolivia 2025 conectará tecnología, innovación, data, negocios y mundos digitales, ofreciendo una mirada integral a la revolución digital que está redefiniendo la forma en que trabajamos, creamos y nos relacionamos. Los asistentes podrán disfrutar de zonas interactivas, activaciones de marca, espacios de networking y conferencias exclusivas con expertos internacionales.

Entradas y más información

📅 Fecha: 13 de noviembre de 2025

📍 Lugar: Hotel Los Tajibos, Santa Cruz de la Sierra

🎟️ Entradas: www.ticketeg.com.bo

📲 Instagram: @VirtualityBolivia

💼 LinkedIn: Virtuality Bolivia

🤝 Patrocinios y contacto:

WhatsApp: 76560000

Email: [email protected]

Virtuality Bolivia 2025 será una experiencia transformadora para quienes buscan conectar con el futuro de la tecnología, la inteligencia artificial y los mundos digitales, descubriendo nuevas oportunidades de innovación, creatividad y desarrollo de marca.

