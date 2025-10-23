“Fue arrastrado por los delincuentes”: Propietario del camión robado pide ayuda a la población

El propietario del vehículo sustraído, un Toyota color blanco, placa 2044 – SNY, manifestó su preocupación en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno y pidió a la población que brinde cualquier información confiable sobre el paradero del camión.

“Pido ayuda para recuperar mi vehículo, es mi herramienta de trabajo. Les ruego que nos den una pista clave y seria de dónde se puede encontrar. Cualquier referencia la pueden comunicar a los números 61211281, 69838652 o 75271927”, señaló el afectado.

El hecho ocurrió en la madrugada, alrededor de las 01:26, cuando una cámara de seguridad captó el momento en que el vehículo se aproximaba y un hombre estaba colgado de la ventana delantera del auto. Se observó cómo alguien conducía el camión a gran velocidad e intentaba lanzar o atropellar al hombre colgado.

Se conoció que el hombre colgado era el propio propietario, quien trataba de impedir que los delincuentes se llevaran su instrumento de trabajo. Sin embargo, el camión no disminuyó la velocidad y continuó hasta que el dueño vio una jardinera, momento que aprovechó para lanzarse y proteger su vida.

Los delincuentes huyeron llevándose la camioneta, y otra cámara de seguridad registró el vehículo circulando a toda velocidad minutos después en otro sector. Ahora se pide ayuda a la población para encontrar el vehículo robado.

