Granizada en el municipio de Arque afecta cultivos y deja a 180 familias damnificadas

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGRyAD) de Cochabamba, Ramiro López, informó este miércoles en una entrevista con Red Uno sobre los daños ocasionados por la fuerte granizada caída en la región.

“A nivel departamental, el municipio que ha sido afectado con esta precipitación sólida y granizada es Arque, que cuenta con siete comunidades que reportan esta afectación”, manifestó López.

Según la autoridad, el reporte preliminar indica que al menos 180 familias resultaron afectadas, además de 80 hectáreas de cultivos de papa, maíz y cebolla. Las granizadas se produjeron los días 6, 7 y 20 de octubre.

“Recordemos que estamos en época lluviosa y este tipo de precipitación puede ocurrir en diferentes sectores debido a la diferencia de temperatura al momento de la caída”, explicó López.

El funcionario señaló que la afectación fue considerable, ya que la lluvia torrencial acompañada de granizo se registró en tres días. Actualmente, se están coordinando trabajos de apoyo y se busca brindar ayuda a las familias afectadas.

Asimismo, se gestionan bioinsumos de rápida asimilación para que los agricultores puedan recuperar parte de sus cultivos. López agregó que, al encontrarse en época de lluvias, se está articulando con diferentes instituciones para garantizar una coordinación efectiva y una respuesta rápida ante futuras eventualidades.

Mira la programación en Red Uno Play