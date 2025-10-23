Un intenso y preocupante altercado familiar ha generado controversia en las redes sociales tras la viralización de un video grabado por un padre, donde se confronta con su hijo por la exigencia de una consola de videojuegos PlayStation. La discusión escaló hasta que el padre amenazó con corregir la falta de respeto de su hijo con un "fajazo", a lo que el menor respondió de manera inesperada: con una amenaza de llamar a la Policía.

El video capta el momento en que el niño, molesto, tira al suelo una caja de zapatos recién comprados por su padre, reprochándole enérgicamente: "Qué feo ¿Por qué no me compró el Play que yo le dije y anda comprando unos zapatos mugrosos horribles?".

El padre intentó calmar la situación, exigiendo respeto por sus propias compras y por su esfuerzo laboral, aludiendo a que no tenía el dinero para el costoso videojuego. "¿Cómo que no tienes si trabajas todos los días? Es que ahorita no tengo dinero", fue parte del cruce.

La amenaza de la faja y la respuesta de la Policía

La situación se tornó más tensa cuando el padre, visiblemente exasperado por la actitud del menor, recurrió a la amenaza de castigo físico: "Deberías respetarme. Deberías aprender del pequeño que cuida las cosas. Te voy a pegar un par de fajazos".

Lejos de amedrentarse, el niño replicó inmediatamente haciendo referencia a los límites legales del castigo: "Bueno, pero usted ya sabe que si a mí me llega a tocar con la faja, voy a llamar a la Policía".

El progenitor no dio marcha atrás, redoblando la advertencia de un correctivo severo y desestimando la posible denuncia: "No me importa. Ya te dije, me vas a colmar la paciencia y un día te voy a pegar una arrastrada que no me importa que llames a la Policía. Ayer conseguí una faja de puro cuero, te voy a pegar una buena levantada porque deberías aprender a respetarme. Así que vaya a lavar los trastes, mejor apúrese".

La grabación finaliza con el niño acatando la orden de su padre. El video ha suscitado un amplio debate sobre los métodos de disciplina y el conocimiento de los menores sobre sus derechos y la intervención policial ante el castigo físico.

