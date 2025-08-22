Joven apuñaló a su suegro mientras dormía, por una pelea familiar

Un violento episodio conmociona a La Plata en el vecino país de Argentina, de acuerdo a reportes de medios de ese país. Lautaro Armando Blanco, de 19 años, fue arrestado acusado de apuñalar a su suegro, Guillermo Horacio Ezequiel Esnarriaga, de 38, dentro de la vivienda que compartían en la calle 36, entre 10 y 11.

El hecho ocurrió el sábado, aunque se conoció en las últimas horas. Según fuentes policiales, todo comenzó con una discusión cuando Esnarriaga llegó del trabajo y encontró a su hija de 16 años y a su pareja jugando videojuegos, en lugar de haber preparado la comida. Horas más tarde, Blanco habría ingresado al dormitorio del hombre mientras descansaba y lo atacó con un cuchillo de grandes dimensiones.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Martín, donde debió ser intervenida quirúrgicamente por las graves heridas en el colon y el intestino. Pese a los esfuerzos médicos, continúa internado en estado delicado.

El joven fue detenido días después por efectivos de la Comisaría Segunda de La Plata y se encuentra a disposición de la Justicia. Gabriela Parets, esposa del herido, reclamó que el agresor permanezca tras las rejas, señalando que lo ocurrido constituye un intento de homicidio.

