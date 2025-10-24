Terror en la ruta: un león escapó de un camión en marcha y corrió por la carretera

Un león escapó de un camión en movimiento en una carretera de Sudáfrica, protagonizando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y reavivó el debate sobre la seguridad en el traslado de animales salvajes. El impactante momento fue grabado por un conductor que viajaba detrás del vehículo, quien, al ver al felino sobre el techo, sacó su celular y registró la secuencia.

El animal, que era trasladado por la ruta R49 entre Bakerville y Lichtenburg, saltó desde el techo del remolque y recorrió parte de la vía antes de ser recapturado, informó SABC News. Las imágenes muestran al león caminando por el asfalto y buscando refugio bajo un árbol, mientras el tráfico se detenía ante la inusual y peligrosa escena.

El escape ocurrió mientras el felino era transportado hacia una granja en Nietverdiend, en la región de Ramotshere Moiloa, provincia del Noroeste. Según explicó el veterinario Anton Nel, quien participó en la recaptura, el león aún se encontraba bajo los efectos de un sedante cuando logró escapar del remolque.

Nel detalló que, pese a que las paredes del vehículo medían más de dos metros y medio de altura y eran completamente lisas, el animal consiguió trepar y atravesar una pequeña escotilla de observación. Tras romper la ventana, permaneció varios kilómetros sobre el techo del camión —que circulaba a más de 90 kilómetros por hora— hasta que el conductor advirtió la situación y detuvo la marcha.

Cuando el vehículo redujo la velocidad, el león se lanzó al suelo y caminó cerca de un kilómetro y medio antes de recostarse bajo un árbol, donde finalmente fue localizado. Al momento de su recaptura, se encontraba tranquilo debido a la sedación residual. Nel le aplicó un nuevo dardo tranquilizante, tras lo cual el animal caminó unos metros más antes de dormirse completamente.

El equipo logró volver a cargar al felino en el camión sin incidentes y continuar el traslado hacia su destino. Según la evaluación veterinaria, el león solo sufrió una uña rota y algunas lesiones leves, sin fracturas ni daños graves.

Tras el incidente, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (NSPCA) anunció que realizará una inspección en el nuevo hogar del león para verificar las condiciones de seguridad. En tanto, el Departamento de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Conservación y Turismo del Noroeste informó que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar posibles responsabilidades.

Video:

