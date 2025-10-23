Se intensifican los trabajos en cementerios: horarios y fecha límite para limpieza de mausoleos

A pocos días del 2 de noviembre, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició los trabajos de limpieza y refacción en los cementerios, como parte del Plan Todos Santos.

“Hace meses elaboramos un cronograma para el 1 y 2 de noviembre. Estamos interviniendo todos los cementerios municipales con aseo, mantenimiento, limpieza y, sobre todo, fumigación. Así estamos encarando el plan”, informó José Ernesto Arteaga, director municipal de Cementerios.

El funcionario destacó que, para los días de la festividad religiosa, se está coordinando con diferentes reparticiones del gobierno municipal para dar seguridad a las familias de los dolientes que se congreguen a visitar a los cementerios.

Dentro del Plan Todos Santos, se contempla controlar los espacios públicos, regular los precios de las flores y regular a los comerciantes que ingresen a los cementerios.

Así también, Arteaga señaló que se contará con el apoyo de la Policía y efectivos de Tránsito.

¿En qué horarios se podrán realizar los trabajos de refacción?

Los horarios que se disponen para la refacción y el pintado de los mausoleos serán de 08:00 a 18:00 horas.

Los cementerios estarán abiertos para la refacción hasta el próximo miércoles; pasado este plazo, se cerrarán para esperar a la población los días 1 y 2 de noviembre.

