En el marco del Plan Todos Santos, la Alcaldía de Santa Cruz ejecuta trabajos de limpieza, mantenimiento y fumigación en los 24 cementerios municipales que administra, acciones que se desarrollan con apoyo de Emacruz y otras reparticiones municipales, según informó el director municipal de Cementerios, José Ernesto Arteaga.

La autoridad explicó que estos trabajos están acompañados de una resolución administrativa que busca que los vecinos regularicen el pago de las tasas anuales de mantenimiento, ya que la mayoría presenta deudas que superan los dos años establecidos en los contratos de adjudicación.

“Todos los concesionarios tienen una cláusula que establece que no pueden sobrepasar los dos años de adeudo de mantenimiento. Sin embargo, hemos evidenciado que en muchos casos la mora es mucho mayor. Por eso estamos permitiendo que se acojan a planes de pago y se comprometan a regularizar su situación”, indicó Arteaga.

El director precisó que las tasas varían según el cementerio y el tamaño del mausoleo, y que los adjudicatarios que cumplan con el pago o se adhieran a un plan podrán obtener la orden de pintado y refacción, requisito indispensable para realizar mejoras en los nichos o mausoleos.

Tasas de Cementerio tipo A (Bs 40 por m2)

- Cementerio Norte

- ⁠Cementerio General

Tasas de Cementerio tipo B (Bs 30 por m2)

- Cementerio Pajonal

- ⁠Cementerio Cuchilla

Tasas de Cementerio tipo C (Bs 20 por m2)

¿Qué pasa si no pagas la tasa?

Arteaga advirtió que el incumplimiento del pago constituye una falta contractual y puede derivar en la reversión del espacio al municipio. No obstante, aclaró que se están flexibilizando los plazos, que van de 15 a 30 días, dependiendo de cada caso.

“Estamos siendo flexibles, queremos dar facilidades. El objetivo no es sancionar, sino que los vecinos regularicen sus pagos y mantengan en regla sus mausoleos”, agregó.

Desde la Dirección de Cementerios recordaron que los dolientes tienen plazo hasta el 28 de octubre para realizar arreglos en nichos y mausoleos, porque el 29 y 30 los camposantos permanecerán cerrados para que el municipio realice la limpieza general previa a la festividad de Todos Santos y Día de Difuntos.

Mira la programación en Red Uno Play