A 12 días de la festividad de Todos Santos, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha iniciado con los trabajos de limpieza, mantenimiento y refacción en los cementerios de la ciudad.

Las labores comenzaron en el Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como "La Cuchilla", uno de los más grandes y concurridos de la capital cruceña.

Gabriela Cuéllar, encargada municipal desde el mencionado camposanto, informó que “la Dirección de Cementerios está realizando la limpieza, desbroce y mantenimiento de todos los cementerios que dependen del municipio”, en coordinación con la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (EMACRUZ).

El "Plan Todos Santos" comenzó el pasado 1 de octubre y permitirá que la población realice trabajos de pintado, mantenimiento y refacción de nichos y mausoleos de sus seres queridos hasta el 30 de octubre.

Este plan se implementa junto con una resolución administrativa que busca incentivar el cumplimiento del pago de las tasas de mantenimiento anual de los nichos y mausoleos. El responsable de la Dirección de Cementerios aseguró que no se aplicarán intereses por mora y exhortó a la población a acercarse a las oficinas del Cementerio General para regularizar sus pagos.

Restricciones

La autoridad municipal recalcó que durante los días 1 y 2 de noviembre estará prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, tanto dentro como fuera de todos los cementerios de la ciudad. “La venta sin autorización está restringida”, advirtió Cuéllar.

Mira la programación en Red Uno Play