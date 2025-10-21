TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Todos Santos en Santa Cruz: ¿hasta cuándo se pueden limpiar los mausoleos y qué está prohibido?

La Alcaldía cruceña ejecuta el "Plan Todos Santos" en los cementerios municipales, permitiendo trabajos de refacción hasta el 30 de octubre y recordando las restricciones vigentes para el 1 y 2 de noviembre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/10/2025 10:33

Todos Santos en Santa Cruz: ¿hasta cuándo se pueden limpiar los mausoleos y qué está prohibido?
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

A 12 días de la festividad de Todos Santos, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha iniciado con los trabajos de limpieza, mantenimiento y refacción en los cementerios de la ciudad.

Las labores comenzaron en el Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como "La Cuchilla", uno de los más grandes y concurridos de la capital cruceña.

Gabriela Cuéllar, encargada municipal desde el mencionado camposanto, informó que “la Dirección de Cementerios está realizando la limpieza, desbroce y mantenimiento de todos los cementerios que dependen del municipio”, en coordinación con la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (EMACRUZ).

El "Plan Todos Santos" comenzó el pasado 1 de octubre y permitirá que la población realice trabajos de pintado, mantenimiento y refacción de nichos y mausoleos de sus seres queridos hasta el 30 de octubre.

Este plan se implementa junto con una resolución administrativa que busca incentivar el cumplimiento del pago de las tasas de mantenimiento anual de los nichos y mausoleos. El responsable de la Dirección de Cementerios aseguró que no se aplicarán intereses por mora y exhortó a la población a acercarse a las oficinas del Cementerio General para regularizar sus pagos.

Restricciones

La autoridad municipal recalcó que durante los días 1 y 2 de noviembre estará prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, tanto dentro como fuera de todos los cementerios de la ciudad. “La venta sin autorización está restringida”, advirtió Cuéllar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD