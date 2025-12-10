¡Cuidado con el horno y las luces! La advertencia de los bomberos para evitar tragedias en fiestas de fin de año

Las fiestas de fin de año son sinónimo de alegría, cenas familiares y luces de colores, pero también representan la temporada de mayor riesgo de incendios domésticos. Ante esto, el Cuerpo de Bomberos ha lanzado una advertencia clara a la población para evitar que la celebración termine en desgracia.

El uso intensivo de hornos para la cena de Año Nuevo y la saturación de conexiones eléctricas con adornos navideños son los dos factores críticos que preocupan a las autoridades.

1. El peligro en la cocina: Revisa tu garrafa

Si planeas hornear cerdo, pavo o pollo, tu cocina trabajará horas extra. Antes de encender el fuego, es vital realizar una inspección rápida:

Estado de la manguera: Verifica que no esté reseca, agrietada o vencida.

La conexión: Asegúrate de que la abrazadera esté firme y que la "gomita" de la garrafa esté en buen estado para evitar fugas.

Ventilación: Si sientes olor a gas, no enciendas nada y ventila el ambiente inmediatamente.

2. Cuidado con la "chispa" eléctrica

Las luces del arbolito y los adornos suelen ocupar todos los enchufes de la casa. La recomendación es tajante: No sobrecargar las regletas (multitomas).

Evita conectar varios aparatos de alto consumo en un solo enchufe.

Desconecta todo al salir de casa o al ir a dormir. El sobrecalentamiento de cables viejos es una causa frecuente de siniestros estructurales.

📞 Línea directa de ayuda

Ante cualquier indicio de incendio, fuga de gas o emergencia médica, el tiempo es oro. El Gobierno Autónomo Municipal tiene habilitada una línea gratuita disponible las 24 horas:

LÍNEA DE EMERGENCIA: 800-12-50-50

Los bomberos piden a la ciudadanía guardar este número en sus celulares y compartirlo con sus familiares para una respuesta rápida.

