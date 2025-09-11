Gobernación cruceña entrega ayuda en zonas afectadas por los incendios

La autoridad departamental denunció que no se pudo sobrevolar el área del Parque Noel Kempff Mercado debido a que no se autorizó la salida de la avioneta.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó hasta la comunidad Florida, en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde entregó medicamentos, alimentos y equipos a los bomberos que combaten el fuego en la primera línea.
Camacho explicó que pretendía sobrevolar los incendios activos en el Parque Noel Kempff Mercado, pero no pudo hacerlo debido a que no se autorizó la salida de la avioneta.
El gobernador cuestionó la negativa al vuelo, al considerar que impide a la ciudadanía conocer la magnitud real de los incendios.
“Lo que no quieren es que se muestre a la ciudadanía la realidad de donde se queman los bosques y áreas protegidas del parque Noel Kempff Mercado”, denunció.
