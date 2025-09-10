Siete incendios forestales activos en Bolivia: Santa Cruz concentra los más críticos

El incendio forestal que persiste desde hace cuatro días en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado ha obligado al Gobierno a reforzar sus acciones. El Viceministerio de Defensa Civil confirmó este miércoles que, a partir del viernes, se destinará un helicóptero exclusivamente para las operaciones en la zona, además de recursos técnicos y logísticos adicionales.

La decisión fue asumida tras una reunión interinstitucional sostenida entre autoridades de la Gobernación cruceña, la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) y el Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos.

De manera paralela, se anunció la intervención inmediata en el municipio de Concepción, donde desde hace cuatro días el fuego se mantiene activo sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales. “Se está recordando al gobierno municipal sus responsabilidades conforme a la Ley 602 y a las medidas cautelares del Tribunal Agroambiental”, advirtió el viceministro Juan Carlos Calvimontes.

Actualmente, siete incendios forestales permanecen activos en el país: cuatro en Santa Cruz (Concepción, Carmen Rivero Torres, San Ignacio de Velasco y San Matías), dos en Beni (San Andrés y San Ramón) y uno en La Paz (Ixiamas).

El departamento de Santa Cruz es el más golpeado y se mantiene en alerta roja en 18 municipios, dentro de los 24 a nivel nacional que enfrentan un riesgo alto de propagación. Otros 62 municipios de cinco departamentos están bajo alerta naranja.

Balance y cifras

Pese a la gravedad de la situación, las autoridades destacaron que en 2025 se registra una reducción significativa de los focos de calor en comparación con 2024. Mientras en septiembre del año pasado se contabilizaron 991.903 focos, al 10 de septiembre de este año la cifra alcanza 16.569.

En lo que va de la temporada, el Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos sofocó 100 incendios, desplegando 2.079 bomberos forestales y más de 120 equipos entre camionetas, cisternas, aeronaves y maquinaria de apoyo.

Sin embargo, el Parque Noel Kempff Mercado, patrimonio natural de la humanidad, continúa siendo una de las principales preocupaciones. Allí ya se contabilizan 32 días de operaciones de combate al fuego, desde el pasado 9 de agosto.

