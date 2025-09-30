TEMAS DE HOY:
Fuego sin tregua: Santa Cruz enfrenta 19 incendios forestales

El fuego avanza en múltiples municipios. Las autoridades despliegan helicópteros y brigadas para frenar su avance, especialmente en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/09/2025 10:42

Foto: Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

La situación de los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz continúa siendo crítica. Según informó Paulo Viruez, director departamental de recursos naturales de la Gobernación, actualmente se registran 19 incendios activos distribuidos en diversos municipios del departamento.

Los focos de calor se concentran en zonas como Ascensión de Guarayos, Carmen Rivero Torres, Concepción, Portachuelo, San Antonio de Lomerío, San Ignacio, San José, San Juan, San Matías y Urubichá.

Uno de los focos más preocupantes se encuentra dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde los esfuerzos de mitigación y control se han intensificado.

“Se están desarrollando actividades de control y liquidación del fuego con apoyo de personal especializado del SECREA, BIDESI, bomberos, guardaparques y brigadas desconcentradas de la Gobernación”, explicó Viruez.

Además, se están ejecutando descargas aéreas de agua con el uso del sistema Bambi Bucket, transportado por un helicóptero que opera en la zona afectada.

Las autoridades hacen un llamado a la población para colaborar con la prevención y evitar prácticas que puedan generar nuevos focos de incendio, especialmente durante esta temporada de alta sequía y riesgo ambiental.

 

