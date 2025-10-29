Defensa Civil: "Las intensas lluvias ayudaron a la sofocación de todos los incendios del país"

El Viceministerio de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este miércoles que el periodo de incendios forestales en el territorio nacional concluyó oficialmente, tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana y el lunes en gran parte del país.

“Damos por finalizado el periodo de los incendios forestales en el territorio nacional. Durante el fin de semana y el día lunes hubo fuertes precipitaciones pluviales en casi todo el territorio nacional que coadyuvaron a la sofocación de todos los incendios”, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La autoridad explicó que, pese a la extinción de los incendios forestales, aún se reportan en algunas regiones quemas provocadas por productores, principalmente con fines de chaqueo o limpieza de pastizales. Recordó que estas prácticas son ilegales y su control corresponde a los gobiernos municipales y departamentales, conforme establece la Ley 602 de Gestión de Riesgos.

Calvimontes anunció que, tras el cierre del periodo de incendios, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua inició el proceso de cuantificación de las cicatrices de quema y la clasificación del tipo de vegetación afectada en todo el territorio nacional.

Como referencia, señaló que en octubre de 2024 se registraron 428.946 focos de calor, mientras que en lo que va de 2025 se contabilizaron 115.465, lo que representa una reducción significativa.

“Las cifras en relación a 2024 son extremadamente inferiores, lo que ha determinado que los incendios forestales en el país no hayan sido de gravedad”, destacó.

Asimismo, adelantó que se espera que la superficie afectada este año sea notablemente menor respecto a la del pasado año, aunque aclaró que los datos oficiales serán difundidos próximamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Reiteramos que hemos finalizado el periodo de incendios y ahora ingresamos al periodo de lluvias, para el cual ya tenemos un plan establecido”, concluyó Calvimontes.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play