Camacho anuncia declaratoria de emergencia departamental por incendios

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, continúa su recorrido por las zonas afectadas por los incendios forestales en el departamento, con el objetivo de entregar ayuda y coordinar las acciones de respuesta ante la emergencia.

Este jueves, Camacho se trasladó desde San Ignacio de Velasco hacia la población de Florida, una de las áreas más afectadas por los siniestros. Debido a que el acceso terrestre está bloqueado por las llamas y la difícil geografía, el gobernador y su equipo utilizarán una avioneta para sobrevolar la región y entregar equipamiento, víveres, agua y otros insumos donados por la embajada y otras entidades.

La situación en el Bajo Paraguá, zona que sufre recurrentes incendios, es crítica. La alcaldía de San Ignacio ya ha declarado desastre, y desde la gobernación se anunció que hoy mismo podría salir la declaratoria de emergencia para disponer de recursos adicionales que permitan una mejor atención y coordinación en los municipios afectados.

“Hoy tiene que salir la declaratoria de emergencia para que podamos generar los recursos necesarios”, afirmó Camacho, quien destacó la importancia de actuar rápidamente para proteger a las comunidades y los ecosistemas.

Además de llevar ayuda, el gobernador Camacho se reunió con bomberos forestales y asambleístas para reforzar el trabajo en terreno. Su plan es regresar a Santa Cruz para atender asuntos administrativos, para luego retornar nuevamente a San Ignacio y continuar supervisando la respuesta a la emergencia.

La gobernación mantiene la alerta roja y trabaja en conjunto con autoridades locales para contener los incendios y mitigar el impacto en la población.

