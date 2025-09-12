Guarayos se declara en emergencia por incendios

El municipio de Ascensión de Guarayos se declaró en emergencia debido a los incendios que afectan a cinco comunidades.

La decisión fue asumida ante la magnitud de los focos de calor, que, según el alcalde Pablo Guaristi, han sido causados por personas que realizan desmontes no autorizados.

“Hemos declarado emergencia por los incendios (…) y estamos viendo la posibilidad de declarar desastre debido al fuego incontrolable”, afirmó la autoridad.

Guaristi advirtió que el municipio no cuenta con recursos ni capacidad operativa suficiente para hacer frente a los incendios. Además, indicó que los bomberos locales han sido rebasados y se requiere con urgencia el apoyo de brigadas de la Gobernación.

Una brigada proveniente del municipio de San Javier ya se encuentra en la zona apoyando las labores de control y mitigación del fuego.

El alcalde informó que ya fue identificado el punto de inicio del desmonte que habría provocado los incendios. Se prevé emitir notificaciones a los responsables con el fin de sentar precedente legal.

