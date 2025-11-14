Ministro Justiniano posesiona a dos viceministros y anuncia plan contra incendios

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural renovó parte de su estructura este viernes con la posesión de nuevas autoridades en áreas vinculadas al medioambiente, recursos hídricos y gestión forestal.

El ministro interino de la cartera, Óscar Mario Justiniano tomó juramento a los nuevos viceministros de Medioambiente y Biodiversidad, de Agua Potable y Saneamiento Básico, y al nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

Durante el acto, Justiniano informó que sostendrá una reunión con el vicepresidente Edmand Lara y las autoridades posesionadas para coordinar acciones orientadas a la conservación ambiental, la lucha contra los incendios forestales y la revisión del denominado “paquete de leyes incendiarias”.

“Hay que hacer lo que esté a nuestro alcance por la sustentabilidad, la sostenibilidad y el medioambiente. Que tengamos bosques preservados que generen actividad económica, y hacer todo lo necesario para acabar con los incendios forestales, la deforestación y el atropello a nuestras áreas protegidas”, declaró el ministro.

El nuevo viceministro de Medioambiente y Biodiversidad, Jorge Ernesto Ávila, afirmó que asume el cargo con el compromiso de trabajar por el desarrollo sustentable del país y la protección de los bosques y la biodiversidad. Señaló que su gestión se enfocará en impedir el avasallamiento y la conversión irregular de suelos forestales, además de enfrentar los incendios forestales que afectan cada año a distintas regiones.

Nuevas autoridades posesionadas

Viceministro de Medioambiente y Biodiversidad: Jorge Ernesto Ávila Antelo

Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico: Viviana Mariscal Montaño

Director Ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT): Alfredy Guillermo Álvarez Saavedra

