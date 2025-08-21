TEMAS DE HOY:
Comunidad

La Chiquitania vuelve a arder: 50 mil hectáreas devastadas en el Parque Noel Kempff Mercado

Como medida inmediata, el Comité pro Santa Cruz pidió que los vehículos incautados por la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) sean destinados a reforzar la logística contra el fuego.

Charles Muñoz Flores

21/08/2025 17:21

Santa Cruz, Bolivia

Una vez más, la Chiquitania enfrenta el drama de los incendios forestales. Según reportes del Comité pro Santa Cruz, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado  se ha convertido en el principal foco de desastre, con al menos 50 mil hectáreas consumidas por las llamas.

El segundo vicepresidente de la institución cívica, Dino Franco, expresó su profunda preocupación por la magnitud del fuego y la falta de reacción oportuna de las autoridades.

“Estamos nuevamente bajo humo y bajo llamas, si definitivamente nuestras autoridades no hacen algo y nosotros los ciudadanos no los empujamos, esto seguirá repitiéndose. En este momento, el parque Noel Kempff Mercado es el más afectado: más de 50 mil hectáreas ya se han quemado”, declaró.

Los incendios no solo afectan al área protegida, también se han registrado focos en distintos municipios de la región, entre ellos Guarayos, Ascensión, El Puente, Urubichá, San José de Chiquitos y El Carmen.

Franco cuestionó la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, señalando que mientras las comunidades claman ayuda, las respuestas oficiales son tardías.

“Estamos fallando todos. Las alcaldías no están tomando en serio la situación. Recién hoy se convoca a una reunión en San Ignacio de Velasco y esperamos que se declare desastre municipal, porque ya no es chiste: un parque nacional se está quemando y no vemos reacción de las autoridades”, subrayó.

