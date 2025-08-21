TEMAS DE HOY:
“Él estaba castigado, por eso lo han llevado a los bomberos”, afirma madre de uno de los policías heridos en explosión

El subteniente, acumula cuatro años de servicio en la Policía y dos en la unidad de bomberos, sufrió quemaduras durante la intervención en el incidente.

Charles Muñoz Flores

21/08/2025 13:36

Familia acusa que bombero fue enviado sin preparación a incendio. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La familia del subteniente, José Luis Molina denunció que el policía, quien resultó gravemente herido en la explosión del sexto anillo del Cambódromo, fue asignado a la unidad de bomberos como una forma de castigo, sin contar con la preparación ni las técnicas necesarias para intervenir en incendios.

Molina, quien acumula cuatro años de servicio en la Policía y dos en la unidad de bomberos, sufrió quemaduras durante la intervención en el incidente. Según Romualda Condori, madre del bombero, su hijo “no estaba preparado, no es para bombero mi hijo. Él era policía”.

La progenitora explicó que la asignación de Molina a la Unidad de bomberos no respondió a un plan de formación, sino a una sanción interna: “Él estaba castigado, por eso lo llevaron a los bomberos, él no es bombero. Pido justicia”, declaró.

Maximiliano Molina, hermano de José Luis, confirmó que su hermano posee formación policial, pero carece de especialización en control de incendios. “Mi hermano tiene más capacitación respecto a lo que es ser policía, a esto de los bomberos no”, indicó. Además, señaló que durante la intervención, él no contaba con el uniforme adecuado ni equipo de protección completo, como máscara y guantes.

Consultados sobre la posibilidad de negligencia en la asignación y manejo del personal, los familiares no dudaron en calificar la situación: “Se puede decir que sí”.

 

